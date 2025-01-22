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Очаків отримав медичне обладнання та ліки від благодійників Іспанії

Гуманітарна допомога/ Фото: Очаківська міська радаГуманітарна допомога/ Фото: Очаківська міська рада

Очаків отримав вантаж гуманітарної допомоги від Іспанії. У місто доставили медичне обладнання та ліки.

Про це повідомили у Очаківській міській раді.

Гуманітарний вантаж з медичним обладнанням прибув до міста 20 січня. Зокрема, було доставлено: спеціальні медичні ліжка, монітори пацієнта, медичні вироби для екстреної допомоги, лікарські засоби та інше важливе медичне обладнання.

Зазначається, що медичне обладнання допоможе медикам надавати якісну та своєчасну допомогу мешканцям міста.

Благодійна допомога з Іспанії була надана завдяки співпраці міста з представниками Фонду монастиря «Санта-Клара» (Fundacio del Convent de Santa Clara) та службою охорони здоров'я Каталонії.

Домомога Очакову/ Фото: Очаківська міська радаДомомога Очакову/ Фото: Очаківська міська рада
Домомогу Очаків отримав від Іспанії/ Фото: Очаківська міська радаДомомогу Очаків отримав від Іспанії/ Фото: Очаківська міська рада

Нагадаємо, що Європейський союз виділив на гуманітарні потреби українців 148 мільйонів євро. Гроші спрямовані на допомогу вразливим категоріям населення України та біженцям у Молдові.

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