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ЄС виділив €148 мільйонів на гуманітарну допомогу українцям

Фото: EureporterЄвросоюз виділив €148 мільйонів на гуманітарну допомогу українцям. Фото: Eureporter

Європейський союз виділив на гуманітарні потреби українців 148 мільйонів євро. Гроші спрямовані на допомогу вразливим категоріям населення України та біженцям у Молдові.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії 13 січня.

Зазначається, що 140 мільйонів євро підуть на їжу, житло, чисту воду, медичне обслуговування та захист у зимовий період. Пріоритетними регіонами, куди спрямують допомогу, стануть схід та південь України.

Також ще 8 мільйонів євро витратять на допомогу українським біженцям у Молдові. Тут пріоритетом стане доступ до критично важливих послуг: охорона здоров’я, освіта, а також психосоціальна підтримка.

За оцінками Єврокомісії, наразі близько 12,7 мільйонів людей потребують термінової допомоги.

Нагадаємо, Україна отримала перший транш розміром 3 мільярди євро в межах кредиту від країн «Великої сімки», який покриватимуть коштом заморожених російських активів.

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