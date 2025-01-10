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ЄС перерахував Україні €3 млрд за рахунок російських активів

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters.Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters.

Україна отримала перший транш розміром 3 мільярди євро в межах кредиту від країн «Великої сімки», який покриватимуть коштом заморожених російських активів.

Про це в мережі «Х» повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Після майже трьох років з початку російської агресивної війни, Україна може надалі розраховувати на своїх друзів та партнерів. Сьогодні ми доставили €3 мільярди євро в Україну, 1-шу сплату частини ЄС у кредиті G7. Це надає Україні фінансову силу для продовження боротьби за власну свободу, і щоб перемогти», — написала вона.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Україна отримала від США один мільярд доларів, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

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