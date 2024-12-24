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США передали Україні перший $1 млрд від заморожених активів РФ

США передали Україні перший $1 млрд від заморожених активів РФ, фото: slovoidilo.uaСША передали Україні перший $1 млрд від заморожених активів РФ, фото: slovoidilo.ua

Україна отримала від США один мільярд доларів, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Про це 24 грудня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перші 50 мільярдів доларів заморожених російських активів Україна почне отримувати вже 2025 року. Він зазначив, що ці кошти стануть частиною міжнародних зусиль щодо компенсації збитків, завданих російською агресією.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз від січня 2025 року планує надавати Україні кожного місяця 1,5 мільярда євро від прибутків із заморожених російських активів.

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