У наступному році ЄС щомісяця виділятиме Україні по €1,5 млрд з активів РФ

Президент Європейської Ради запевнив, що ЄС продовжуватиме допомагати Україні у всіх сферах, фото УНІАН

Європейський Союз від січня 2025 року планує надавати Україні кожного місяця 1,5 мільярда євро від прибутків із заморожених російських активів.

Про це заявив новопризначений Президент Європейської Ради Антоніу Кошта під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

Посадовець наголосив, що Україна зможе використовувати ці кошти, зокрема, для військових цілей.

Також цього місяця ЄС виділить 4,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Окрім того, у першому півріччі ЄС та Україна працюватимуть над відкриттям щонайменше перших двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції.

Як відомо, суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.

Нагадаємо, що Європейські країни 24 червня схвалили перший транш від доходів заморожених російських активів сумою до 1,4 мільярда євро на допомогу Україні.

Раніше, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш з доходів від заморожених активів РФ вже до кінця літа.