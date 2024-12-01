  • неділя

    1 грудня, 2024

  • 1.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 грудня , 2024 грудня

  • Миколаїв • 1.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У наступному році ЄС щомісяця виділятиме Україні по €1,5 млрд з активів РФ

Президент Європейської Ради запевнив, що ЄС продовжуватиме допомагати Україні у всіх сферах, фото УНІАНПрезидент Європейської Ради запевнив, що ЄС продовжуватиме допомагати Україні у всіх сферах, фото УНІАН

Європейський Союз від січня 2025 року планує надавати Україні кожного місяця 1,5 мільярда євро від прибутків із заморожених російських активів.

Про це заявив новопризначений Президент Європейської Ради Антоніу Кошта під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

Посадовець наголосив, що Україна зможе використовувати ці кошти, зокрема, для військових цілей. 

Також цього місяця ЄС виділить 4,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. 

Окрім того, у першому півріччі ЄС та Україна працюватимуть над відкриттям щонайменше перших двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції. 

Як відомо, суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.

Нагадаємо, що Європейські країни 24 червня схвалили перший транш від доходів заморожених російських активів сумою до 1,4 мільярда євро на допомогу Україні.

Раніше, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш з доходів від заморожених активів РФ вже до кінця літа.

Останні новини про: заморожені активи

Україна отримає перші €1,5 млрд від заморожених активів РФ до кінця «літніх канікул»
Politico: ЄС схвалив надання Україні до €1,4 млрд від заморожених активів РФ
Україна отримає перші 1,4 млрд заморожених активів Росії на початку серпня, — Боррель
Реклама

Читайте також:

новини

Директор облтепло про опалення під час блекауту в Миколаєві: Якщо запустити всі генератори — це 800 літрів дизелю на годину

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відновили світло після 37 годин блекауту

Катерина Середа
новини

Підписуйтесь на Telegram МикВісті. Уся актуальна інформація про світло

Катерина Середа
новини

Миколаївці понад 30 годин без світла: що відомо наразі і де підзарядитися

Аліна Квітко
новини

Більше доби без світла: як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві

Олена Козубовська

Останні новини про: заморожені активи

Україна отримає перші 1,4 млрд заморожених активів Росії на початку серпня, — Боррель
Politico: ЄС схвалив надання Україні до €1,4 млрд від заморожених активів РФ
Україна отримає перші €1,5 млрд від заморожених активів РФ до кінця «літніх канікул»

Як завтра вимикатимуть світло на Миколаївщині: оновлені графіки

За перші 5 годин понад мільйон українців подали заявки на «тисячу Зеленського»

У Миколаєві 2 грудня відновлять рух трамваїв та тролейбусів