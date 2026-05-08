 Нідерланди поновили розмови про допомогу для України із заморожених грошей РФ

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    8 травня, 2026

  • 13.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 13.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нідерланди поновили розмови про допомогу для України із заморожених грошей РФ, — Politico

Нідерланди хочуть повернутися до обговорення використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України у війні наступного року.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів Європейського Союзу.

За інформацією видання, міністр фінансів Нідерландів Еелко Гейнен порушив це питання 5 травня під час закритої зустрічі міністрів у Брюсселі.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Повернення до теми російських активів може знову спричинити суперечки всередині ЄС. Раніше проти такої ініціативи виступала Бельгія через ризик можливих фінансових претензій з боку Росії щодо коштів, які зберігаються у депозитарії Euroclear.

Скептично до використання заморожених активів також ставилися Болгарія, Франція, Італія та Мальта. У Європейському центральному банку попереджали, що подібне рішення може підірвати довіру інших держав до фінансової системи Єврозони.

Водночас ініціативу Нідерландів обговорюють на тлі того, що ЄС досі не використав жодного євро з погодженого у грудні пакета кредитної допомоги Україні на 90 мільярдів євро. Ці кошти мають покрити близько двох третин дефіциту українського бюджету до 2027 року.

Також Єврокомісія веде переговори з Канадою, Великою Британією, США та Японією щодо додаткового фінансування потреб України. Однак наразі невідомо, чи погодиться адміністрація президента США Дональд Трамп на нову допомогу Києву.

Нагадаємо, у грудні 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заморожені в Європейському Союзі російські активи повинні бути спрямовані на підтримку України, а не передані Сполученим Штатам.

Останні новини про: заморожені активи

Канцлер Німеччини виступив проти передачі заморожених російських активів США
Євросоюз запропонував два варіанти використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Зеленський повідомив про позитивний сигнал від Бельгії щодо фінансування України
Реклама
Читайте також:
новини
Фінансування прибирання доріг у Миколаєві скоротилося у десять разів через війну, — ЕЛУ

Даріна Мельничук
новини
Підземний хід у ліцеї Аркаса планують використовувати як додатковий прохід в укритті

Даріна Мельничук
новини
Нова нерухомість та сотні тисяч доларів готівкою: що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
У ліцеї Аркаса в Миколаєві завершили будівництво укриття, розрахованого для понад 400 учнів

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрили виставку пам’яті художниці Серафими Сенкевич до її 85-річчя

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: заморожені активи

Зеленський повідомив про позитивний сигнал від Бельгії щодо фінансування України
Євросоюз запропонував два варіанти використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Канцлер Німеччини виступив проти передачі заморожених російських активів США

Нова нерухомість та сотні тисяч доларів готівкою: що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва

Вітер і дощі з грозами: якою буде погода на Миколаївщині

7 годин тому

Компанія з Нью-Йоркської біржі розглядає можливість придбання Миколаївського глиноземного заводу

Головне сьогодні