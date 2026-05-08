Нідерланди поновили розмови про допомогу для України із заморожених грошей РФ, — Politico

Нідерланди хочуть повернутися до обговорення використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України у війні наступного року.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів Європейського Союзу.

За інформацією видання, міністр фінансів Нідерландів Еелко Гейнен порушив це питання 5 травня під час закритої зустрічі міністрів у Брюсселі.

Повернення до теми російських активів може знову спричинити суперечки всередині ЄС. Раніше проти такої ініціативи виступала Бельгія через ризик можливих фінансових претензій з боку Росії щодо коштів, які зберігаються у депозитарії Euroclear.

Скептично до використання заморожених активів також ставилися Болгарія, Франція, Італія та Мальта. У Європейському центральному банку попереджали, що подібне рішення може підірвати довіру інших держав до фінансової системи Єврозони.

Водночас ініціативу Нідерландів обговорюють на тлі того, що ЄС досі не використав жодного євро з погодженого у грудні пакета кредитної допомоги Україні на 90 мільярдів євро. Ці кошти мають покрити близько двох третин дефіциту українського бюджету до 2027 року.

Також Єврокомісія веде переговори з Канадою, Великою Британією, США та Японією щодо додаткового фінансування потреб України. Однак наразі невідомо, чи погодиться адміністрація президента США Дональд Трамп на нову допомогу Києву.

Нагадаємо, у грудні 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заморожені в Європейському Союзі російські активи повинні бути спрямовані на підтримку України, а не передані Сполученим Штатам.