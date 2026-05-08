Нідерланди поновили розмови про допомогу для України із заморожених грошей РФ, — Politico
- Новини світу
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
23:00, 08 травня, 2026
-
Нідерланди хочуть повернутися до обговорення використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України у війні наступного року.
Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів Європейського Союзу.
За інформацією видання, міністр фінансів Нідерландів Еелко Гейнен порушив це питання 5 травня під час закритої зустрічі міністрів у Брюсселі.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Повернення до теми російських активів може знову спричинити суперечки всередині ЄС. Раніше проти такої ініціативи виступала Бельгія через ризик можливих фінансових претензій з боку Росії щодо коштів, які зберігаються у депозитарії Euroclear.
Скептично до використання заморожених активів також ставилися Болгарія, Франція, Італія та Мальта. У Європейському центральному банку попереджали, що подібне рішення може підірвати довіру інших держав до фінансової системи Єврозони.
Водночас ініціативу Нідерландів обговорюють на тлі того, що ЄС досі не використав жодного євро з погодженого у грудні пакета кредитної допомоги Україні на 90 мільярдів євро. Ці кошти мають покрити близько двох третин дефіциту українського бюджету до 2027 року.
Також Єврокомісія веде переговори з Канадою, Великою Британією, США та Японією щодо додаткового фінансування потреб України. Однак наразі невідомо, чи погодиться адміністрація президента США Дональд Трамп на нову допомогу Києву.
Нагадаємо, у грудні 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заморожені в Європейському Союзі російські активи повинні бути спрямовані на підтримку України, а не передані Сполученим Штатам.
Останні новини про: заморожені активи
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.