Канцлер Німеччини виступив проти передачі заморожених російських активів США

Фрідріх Мерц виступив проти передачі заморожених російських активів США. Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заморожені в Європейському Союзі російські активи повинні бути спрямовані на підтримку України, а не передані Сполученим Штатам.

Його позицію цитує DW.

Фрідріх Мерц наголосив, що саме Україні мають дістатися ці кошти, оскільки держава потребує фінансової допомоги для проходження зими та забезпечення витрат найближчих років. Він підкреслив, що питання заморожених активів є суто внутрішнім для ЄС, і жодних економічних підстав передавати ці ресурси США немає. За словами канцлера, про це добре відомо й американській стороні.

Фрідріх Мерц також зауважив, що у Вашингтоні є сили, які прагнуть отримати економічну вигоду від можливого врегулювання війни проти України. Він підкреслив, що це допустимо, однак не відповідає завданням, які Європа планує реалізувати найближчим часом.

Раніше в Bloomberg повідомляли, що США ведуть роботу з окремими країнами ЄС, намагаючись перешкодити планам Євросоюзу спрямувати заморожені російські активи на фінансування позики для України. У Вашингтоні розглядають ці кошти як елемент потенційних мирних домовленостей із Москвою та пропонують використати їх для післявоєнних інвестицій під управлінням США.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявляв, що Євросоюз має якнайшвидше надати Україні «надійні зобов’язання» щодо фінансування, аби розблокувати новий пакет допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Втім, план стикається з юридичними перешкодами. Бельгія, на території якої заморожено близько 140 мільярдів євро російських активів, вимагає додаткових гарантій, щоб уникнути ризиків у разі можливих судових позовів.

Єврокомісія веде переговори з бельгійською стороною та розглядає альтернативні способи фінансування, зокрема залучення коштів на ринках. Однак Валдіс Домбровскіс зазначив, що кредити можуть створити ризики для стійкості українського боргу.

Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить залучити заморожені російські активи для репараційного кредиту Україні на 140 мільярдів євро.

Однак прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розкритикував план ЄС щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За словами Барта де Вевера, така схема може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки. Він вважає її «принципово неправильною» та попереджає, що Бельгія може опинитися у вразливому становищі.