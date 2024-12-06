Україна у наступному році отримає $50 млрд заморожених російських активів, — Шмигаль

Денис Шмигаль, фото: ФБ

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перші 50 мільярдів доларів заморожених російських активів Україна почне отримувати вже 2025 року.

Про це він повідомив під час виступу в рамках «Години запитань до уряду» у Верховній Раді 6 грудня, цитує «Інтерфакс-Україна».

«Доки триває юридична процедура створення компенсаційного механізму, доки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів, перші 50 мільярдів доларів почнемо отримувати вже наступного року», — зазначив Денис Шмигаль.

Ці кошти стануть частиною міжнародних зусиль щодо компенсації збитків, завданих російською агресією.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз від січня 2025 року планує надавати Україні кожного місяця 1,5 мільярда євро від прибутків із заморожених російських активів.

Нагадаємо, що Європейські країни 24 червня схвалили перший транш від доходів заморожених російських активів сумою до 1,4 мільярда євро на допомогу Україні.