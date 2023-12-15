Депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області про продовження роботи з видачі повісток ухилянтами, порівнявши цей процес з відловом собак.

Свою думку вона висловила в коментарі під дописом на Facebook-сторінці миколаївського адвоката Володимира Тимошина, пишуть «НикВести».

Як відомо, в нещодавньому інтервʼю голова ОВА Віталій Кім, коментуючи мобілізацію в області, заявив, що Миколаївщина показує найкращий рівень по країні. При цьому, він додав, що процес триває і ухилянтів продовжать ловити.

— Ми видали накази, посвідчення, всі речі, які були недопрацьовані, ми допрацювали на обласному рівні. Будуть їздити мобільні комісії, перевіряти, будемо ловити ухилянтів. Але при цьому Миколаївщина за підсумками місяця показала найкращі результати по мобілізації. І це я дякую саме людям. У нас людей менше, але відсоток, який після ВЛК йде до Збройних сил більше. Я дякую дуже нашим чоловікам і жінкам за це, — сказав Віталій Кім.

Голова ОВА зазначив, що у процесі відлову ухилянтів треба керуватись не заявами юристів та експертів з правових питань, а ситуацією на фронті, яка передбачає ротацію солдатів ЗСУ.

— Треба питати, що про це думають не блогерів та юристів, а наших хлопців, які півтора року сидять безвилазно в окопі. І вони на 99% кажуть: «Ми вас попереджали, давайте забирайте зі спортзалів, з лиж, з ресторанів і везіть сюди». І вони праві, вони мають право про це казати. Тому я би думку блогерів, юристів, експертів мамкіних не слухав. Мобілізація потрібна, ніхто, крім нас, нашу державу захищати не буде, — заявив Віталій Кім.

У відповідь на це депутатка зазначила, що насильницька мобілізація є незаконною та порушує захист прав людини.

— Як собак відловлювати чи як? Порушувати Конституцію та права і свободи людини ніхто немає жодного законного або морального права, — заявила Оксана Калюжна.

Нагадаємо, в ході сесії облради 14 грудня депутатка Миколаївської обласної ради від партії «За майбутнє» Оксана Калюжна заявила, що хоче скласти повноваження з причини переїзду за кордон.