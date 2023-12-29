Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні в соцмережах.

Нещодавно голова Миколаївської ОВА Віталій Кім дав інтерв'ю виданню «Фабрика новин», де він прокоментував ініціативу військового командування України мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.

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— 40 мільйонів під час Другої світової було втрачено. З них десь 7 чи 9 мільйонів українців, які відбивались від фашистів. Зараз точно така ситуація, але фашист – це Росія. Будь-які цифри, які є, я вважаю, що вся країна має воювати. От вся, повністю. Не 500 тисяч, а 40 мільйонів, – сказав Віталій Кім в ефірі програми «Фабрика новин».

Інтерв'ю набрало широкий розголос через його думку, що на фронті повинно воювати все населення України, а не 500 тисяч людей. Його заяву інтерпретували, як те, що мобілізувати необхідно всі 40 мільйонів українців.

В п'ятницю, 29 грудня, голова Миколаївської ОВА повідомив, що військовослужбовці підтримують проведення мобілізації для забезпечення національної безпеки.

— Я тут перепровірив, думаю, може я щось не те (сказав — прим.). Попитав у хлопців, які боронять нашу державу зараз, тих, кого всі вважають героями і люблять. Та ні, вони всі кажуть за мобілізацію. Тому не треба, вони всі за мобілізацію. Треба мобілізуватися, треба мінятись. Тому все буде добре, – сказав Віталій Кім.

В українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції. Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків, в тому числі й за кордоном, про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Раніше повідомлялось, що до 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з країни, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

За дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.