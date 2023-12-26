Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії.

Про це він заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— Військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри. Військове командування продовжує виконувати функцію із захисту держави і відповідно формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Це робиться на постійній основі. Якимось окремим форматом, заходом на Кабмін чи Верховну Раду ми такого не здійснюємо. Здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, яким ми наділені, — сказав Валерій Залужний.

Також він зазначив, що цифри у 400-500 тисяч мобілізованих сформували на наступний рік.

— Вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник. Формування військових частин та прогнозування наших втрат, які ми можемо понести протягом наступного року. Озвучувати цю цифру і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників я не можу. Це є військовою таємницею, — пояснив він.

Нагадаємо, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Також голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. «Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків».