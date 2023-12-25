Сьогодні уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Про це повідомив голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» і т.д», — зазначив він.

За словами Давида Арахамії, алгоритм роботи не змінився, військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових.

«Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз — не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, незважаючи на календар», — додав Давид Арахамія.

Нагадаємо, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Також, міністр оборон Рустем Умєров повідомляв, що українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Однак у Німеччині заявили, що не можуть змусити громадян України, які перебувають у ФРН, повертатися на Батьківщину та воювати.