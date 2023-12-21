Українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Про це написало видання Welt з посиланням на інтерв’ю з міністром оборони Рустемом Умєровим телеканалу WELT TV.

Зазначається, що українці, які проживають у Німеччині і придатні до військової служби, мають посилити українську армію наступного року. За словами міністра оборони, до тих, хто не виконає цю вимогу, будуть застосовані санкції.

Також повідомляється, що Рустем Умєров говорив про «запрошення», але чітко дав зрозуміти, що будуть санкції, якщо хтось не відгукнеться на це «запрошення».

«Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно», — пояснив він.

Видання нагадало, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Рустем Умєров наголосив, що важливою є справедливість. У майбутньому тим, кого це стосується, має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть і оснащуватимуть, де і коли вони служитимуть і коли будуть звільнені.

Welt пише, що незважаючи на заборону, багато українських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову. Водночас українські військові зіткнулися з тим, що росіяни нарощують темпи наземного наступу на південному сході країни.

Раніше повідомлялось, що до 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з країни, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

Нагадаємо, за дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.