Наслідки атаки РФ по Очакову, 12 грудня, 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Російські окупанти вчергове атакували Миколаївську область.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 16 травня, о 12:20, 16:44 та сьогодні, 17 травня, о 04:13 артилерійського обстрілу зазнала Куцурубська громада.

Також об 11:55 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по населеному пункту громади.

ОНОВЛЕНО о 9:01: В ОВА повідомили, що вночі сили ППО знищили над Миколаївською областю один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Нагадаємо, в ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинці Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.

Також вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.