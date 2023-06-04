До 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з країни, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

— Щодня отримують відмову в перетині кордону 120-150 осіб, оскільки вони не відповідають тим виняткам у правилах, які дозволяють їм перетинати кордон, що визначені постановою уряду №57. У пунктах пропуску намагаються використовувати підроблені довідки та документи, - розповів він.

Зафіксовані навіть випадки підробок свідоцтв про смерть дружини.

— Роблять це тому, що батькам-одинакам дозволено перетинати кордон. Також підробляють документи про своїх дітей - намагаються надати свідоцтво, що нібито мають трьох дітей віком до 18 років. Або документи з військкоматів, що вони непридатні до військової служби, - зазначив Андрій Демченко.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Румунією, чоловік пропонував прикордонникам хабар, щоб повернутися до України після того, як виїхав за паспортом громадянина іншої держави.