Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський під час своєї пресконференції у вівторок, 19 грудня.

Відповідаючи на питання журналістів, президент назвав питання мобілізації «дуже чутливим». Під час чергової ставки Генштаб та Головком пропонували йому мобілізувати додаткову кількість людей.

У відповідь на цю пропозицію Володимир Зеленський сказав, що це доволі серйозна цифра, яка потребує аргументації.

«Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, аби підтримувати цей напрямок, тому що це питання перш за все людей. Це питання справедливості, обороноздатності та фінансів», — сказав він.

При цьому, Володимир Зеленський наголосив на питаннях ротації та відпусток, які повинні врахувати у мобілізаційному законі. У плані, над яким почали працювати, президент «поки не побачив демобілізації».

Як відомо, в серпні на спеціальному засіданні РНБО ухвалили рішення звільнити усіх голів обласних військкоматів.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що зарано оцінювати, а в питаннях мобілізації необхідно повернути існуючі рамки.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил. Голова ОВА Віталій Кім додав, що процес мобілізації в регіоні триватиме надалі.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області, порівнявши процес видачі повісток з відловом собак.