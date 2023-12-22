У Німеччині заявили, що не можуть змусити громадян України, які перебувають у ФРН, повертатися на Батьківщину та воювати.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє Deutsche Welle.

«Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі — це не наш випадок», — сказав міністр.

За його словами, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, що залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

«Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобовʼязані цього робити проти їхньої волі», — зазначив Марко Бушман.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції.

Також повідомляось, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».