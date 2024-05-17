Фортифікаційні споруди. Ілюстраційне фото

Миколаївська область стала лідером за кількістю облаштованих фортифікаційних споруд.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю для YouTube-каналу «Фабрика новин», пишуть «НикВести».

В інтерв'ю ведуча поставила питання щодо стану оборонних рубежів на Миколаївщині у контексті складної ситуації на Харківщині. Вона зазначила, що у ЗМІ та серед військових з'являлися сумніви щодо наявності достатніх оборонних ліній і запитала, чи не виникнуть подібні питання у разі, якщо Росія знову спробує атакувати інші регіони України, зокрема Миколаївську область.

Віталій Кім зазначив, що Миколаївщина знаходиться в другому ешелоні за ризиками нападу, але при цьому є першою за темпами виконання завдань з фортифікації.

— Ми є лідерами по виконанню фортифікаційних споруд, тому до нас ніяких питань не буде. В принципі вже ми готові, щоб там відбивати, але цього не буде, але на зараз вже і готові всі рубежі, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікацій у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

За даними уряду, від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів із державного бюджету спрямували майже 38 мільярдів гривень.

За словами, заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.

Крім того, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив «Новинам Приазов’я», що фортифікації створюють не лише на Миколаївщині, а і в інших регіонах півдня на випадок непередбачуваних обставин: «Так, звісно, може викликати занепокоєння фортифікація десь в районі, наприклад, між Миколаєвом і Одесою, в полях. І, звісно, може виникати питання, що відбувається? Ми що, вже чекаємо ворога на Одеській трасі? Насправді відбувається те, що планово і мало відбуватися».