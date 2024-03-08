Будівництво другої лінії оборони. Фото: Міністерство оборони України.

Роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники.

Про це сказав заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Під час своєї робочої поїздки Іван Гаврилюк проїхав кілька сотень кілометрів вздовж лінії фронту, щоб особисто побачити, якими темпами ведеться будівництво фортифікаційних споруд.

«Останнім часом інженерні роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами. Вже кілька тижнів цьому сприяє і погода. Залучені нові сили та технічні можливості», — сказав Іван Гаврилюк.

За його словами, необхідні кошти для будівництва цих споруд виділив український уряд. До виконання робіт залучені фактично всі обласні військові адміністрації.

«Якщо дозволяє безпекова ситуація та погода, то роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів сьогодні ведуться фактично безперервно. Наразі найбільша проблема під час будівництва ліній оборони — це ворожі безпілотники. Вони часто перешкоджають залученню необхідної будівельної техніки, загрожують життю наших воїнів, військових інженерів, цивільних бригад і збивають темп робіт», — розповів Іван Гаврилюк.

Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.

Будівництво другої лінії оборони. Фото: Міністерство оборони України.

Будівництво другої лінії оборони. Фото: Міністерство оборони України.

Будівництво другої лінії оборони. Фото: Міністерство оборони України.

Будівництво другої лінії оборони. Фото: Міністерство оборони України.

Будівництво другої лінії оборони. Фото: Міністерство оборони України.

Будівництво другої лінії оборони. Фото: Міністерство оборони України.

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