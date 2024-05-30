Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко. Архівне фото «НикВести».

Директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко пояснив, за яких умов і навіщо підприємство отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 15 мільйонів євро грантових та 10 мільйонів євро кредитних коштів.

Про це Борис Дуденко розповів під час засідання комісії з питань економічної та інвестиційної політики Миколаївської міської ради у вівторок, 28 травня, пишуть «НикВести».

Договір що складається з 10 мільйонів євро кредитних та 15 мільйонів євро грантових коштів планують підписати 11 червня. У проекті рішення, яке погодила комісія, сказано, що виділені кошти направлять на реконструкцію водогону Дніпро-Миколаїв, однак, як пояснив директор підприємства, Європейський банк реконструкції та розвитку дасть рекомендації, щодо розподілу коштів вже після підписання договору. Попередньо, кошти планують спрямувати на реконструкцію очисних споруд водопостачання та відновлення мереж водоканалу по місту. У коментарі «НикВести», Борис Дуденко уточнив, що Миколаївська обласна військова адміністрація, яка реалізовує проєкт з оновлення мереж водоканалу, зосередилась лише на заміні магістральних мереж, а підприємство ж розраховує спрямувати додаткові грантові та кредитні кошти на інші мережі. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював раніше директор водоканалу Борис Дуденко.

— Ми почали роботу над цим кредитом наприкінці 2022 - початку 2023 року, тому у нього було закладено відновлення водозабору на річці Дніпро, та відновлення мереж. Пройшов час і ці складові будуть будуть змінені. Але всі ці кошти будуть направлені на відновлення водопостачання в Миколаєві. За пропозицією банку ми будемо робити зміни після того, як підпишемо договір, — сказав він.

Загальна орієнтовна вартість проекту складає 33 мільйони євро, що дорівнює майже 1,5 мільярдам гривень. З них:

10 мільйонів євро — кредитні кошти;

5 мільйонів євро — грант від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

9 мільйонів 800 тисяч євро — грант Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР;

8 мільйонів 200 тисяч євро — субвенція із державного бюджету України на відновлення споруд водозабору «ДніпроМиколаїв».

За умовами позики, «Миколаївводоканал» отримає кредит під 6%, підприємство має виплатити його до 2037 року. Це планують зробити за рахунок підвищення тарифів на послуги для населення.

Пояснювальна записка. Скришот з документу, що опублікований на сайті Миколаївської міськой ради.

Борис Дуденко пояснив, що тих коштів, які підприємство отримувало раніше, недостатньо для повної реконструкції очисних споруд водопостачання. За його словами, загалом для цих робіт необхідно понад 80 мільйонів євро.

— Зараз ми повинні реконструювати повністю очисні споруди і прийти на нову систему очищення, щоб після того, як побудується водогін можна було якісно виробляти питну воду. На жаль, наші очисні споруди вичерпали свій фізичний стан, їм вже більше 45 років, тому реконструкцію цих споруд необхідно зробити. Ми будемо пропонувати Європейському банку спочатку використати грантові кошти, інші 10 мільйонів будемо використовувати для того, щоб відновлювати мережі в місті, — пояснив він.

Крім цього за словами Бориса Дуденка, зараз Україна зараз веде перемовини з іншими європейськими банками з приводу надання коштів на будівництво нового водозабору з річки Південний Буг до Миколаєва та відновлення роботи Жовтневого водосховища.

Нагадаємо, що «Миколаївводоканал» вже має один кредит від Європейського інвестиційного банку. У 2010 році Україна підписала угоду з банком в рамках проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в Миколаєві». Тоді підприємство отримало кредит на 15 років. В цей кредитний договір вносились зміни, він досі діє

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.

Того ж року «НикВести» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві за Програмою розвитку муніципальної інфраструктури України.

До цього з державного бюджету планували виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві.Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював директор водоканалу Борис Дуденко.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди про постачання місту «технічної» води з Південного Бугу після пошкодження водогону.

Наразі у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою. Ці пошуки почалися ще влітку 2022 року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав про варіанти, звідки брати необхідну кількість води для заповнення системи водопостачання міста та її цілодобової роботи.

перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва;

другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

Вже у серпні 2023 року департамент капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію 12 ділянок пошкодженого солоною водою водогону у різних районах міста на загальну суму — 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

У вересні 2023 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців. Водночас він вважає, що наразі вода з кранів миколаївців є кращою за якістю «більшості води в Європі».

Наразі ж питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.

У Берліні, 19 лютого, Східний комітет німецької економіки підписав Меморандум про взаєморозуміння з Миколаївським водним хабом.

23 березня повідомлялося, що Держпідприємство «Кривбасшахтозакриття» скинуло шахтні води в річку Інгулець, звідки Миколаїв отримує воду. Через це водопровідна вода у місті знову стала солона.

8 квітня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що цього року не встигнуть повернути питну воду у крани миколаївців, однак «плани такі є».