Державне бюро розслідувань у Миколаєві викрило колишнього прокурора Миколаївської окружної прокуратури, який ймовірно привласнив понад 4,7 мільйона гривень речових доказів.

Про це на брифінгу розповів керівник першого слідчого відділу ТУ ДБР у Миколаєві Сергій Козюра, пишуть «НикВести».

Керівник першого слідчого відділу ТУ ДБР у Миколаєві Сергій Козюра

За даними силовиків, у січні 2022 року чоловік на посаді прокурора проводив досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди. В межах розслідування правоохоронці провели ряд обшуків у помешканнях фігурантів справи та вилучили понад 4,7 мільйона гривень. Надалі, за рішенням суду, вилучені кошти зберігалися у слідчого по справі, як речовий доказ.

— Після початку повномасштабного вторгнення РФ прокурор вирішив привласнити ці гроші. Він попросив суд передати йому вилучені кошти під приводом нібито передачі їх до Агентства з розшуку та менеджменту активів, — сказав керівник слідчого відділу ДБР.

Разом зі слідчим, прокурор підмінив кошти у спеціальних пакетах для речових доказів на сувенірні папірці. На частину з викрадених грошей чоловік придбав собі автомобіль вартістю 35 тисяч доларів.

Знайдені на місці злочину сувенірні гроші, якими підозрювані замінили справжні. Фото: ДБР Знайдені на місці злочину сувенірні гроші, якими підозрювані замінили справжні. Фото: ДБР

— У січні 2023 року, прокурор, він звільнився, а в березні суд ухвалив рішення повернути частину вилучених грошей власнику, — зазначив Сергій Козюра.

Наразі підозрюваним у розкраданні речових доказів загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. На їхнє майно наклали арешт.

Нагадаємо, нещодавно в Миколаєві керівникам оборонних підприємств та товариства з обмеженою відповідальністю повідомили про підозру в розтраті майна через зловживання службовим становищем.

Зазначимо, що за 2023 рік в Миколаївській області кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у сфері оборони збільшилась втричі. Торік спецпрокуратура направила до суду 412 обвинувальних актів, з них — 9 у сфері корупції.