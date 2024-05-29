В Миколаєві керівникам оборонних підприємств та товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру в розтраті майна через зловживання службовим становищем.
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
За даними слідства, у січні 2021 року між оборонним та комерційним підприємствами було укладено договір про надання послуг з модернізації стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора.
У період з січні по вересень 2021 року комерсант з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами провів вищевказані роботи не у повному обсязі. Після цього він склав та надав, а директор оборонного підприємства підписав та завірив печаткою акт приймання-передачі виконаних робіт, до якого було внесено неправдиві відомості щодо завищення обсягів проведених робіт.
Дії керівників підприємств завдали державі матеріальних збитків на суму понад 2 мільйони гривень.
Наразі підозрюваним готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та арешту майна.
Нагадаємо, що за 2023 рік в Миколаївській області кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у сфері оборони збільшилась втричі. Торік спецпрокуратура направила до суду 412 обвинувальних актів, з них — 9 у сфері корупції.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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В Миколаєві керівникам оборонних підприємств та товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру в розтраті майна через зловживання службовим становищем.
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
За даними слідства, у січні 2021 року між оборонним та комерційним підприємствами було укладено договір про надання послуг з модернізації стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора.
У період з січні по вересень 2021 року комерсант з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами провів вищевказані роботи не у повному обсязі. Після цього він склав та надав, а директор оборонного підприємства підписав та завірив печаткою акт приймання-передачі виконаних робіт, до якого було внесено неправдиві відомості щодо завищення обсягів проведених робіт.
Дії керівників підприємств завдали державі матеріальних збитків на суму понад 2 мільйони гривень.
Наразі підозрюваним готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та арешту майна.
Нагадаємо, що за 2023 рік в Миколаївській області кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у сфері оборони збільшилась втричі. Торік спецпрокуратура направила до суду 412 обвинувальних актів, з них — 9 у сфері корупції.