Директору оборонного підприємства у Миколаєві повідомили підозру у розтраті, фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

В Миколаєві керівникам оборонних підприємств та товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру в розтраті майна через зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у січні 2021 року між оборонним та комерційним підприємствами було укладено договір про надання послуг з модернізації стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора.

У період з січні по вересень 2021 року комерсант з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами провів вищевказані роботи не у повному обсязі. Після цього він склав та надав, а директор оборонного підприємства підписав та завірив печаткою акт приймання-передачі виконаних робіт, до якого було внесено неправдиві відомості щодо завищення обсягів проведених робіт.

Дії керівників підприємств завдали державі матеріальних збитків на суму понад 2 мільйони гривень.

Наразі підозрюваним готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та арешту майна.

Нагадаємо, що за 2023 рік в Миколаївській області кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у сфері оборони збільшилась втричі. Торік спецпрокуратура направила до суду 412 обвинувальних актів, з них — 9 у сфері корупції.