Український військовий з безпілотником. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

У Миколаєві хочуть запустити програму, спрямовану на підтримку Збройних сил України шляхом забезпечення військових дронами, розробленими місцевими інженерами.

Про це йшла мова під час засідання комісії з питань законності та гласності, пишуть «НикВести».

Начальник відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ігор Оніщенко повідомив, що дана ініціатива є відповіддю на звернення підприємців та військових частин, які потребують дронів. Відповідні зміни планують внести в програму «Про затвердження комплексної Програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021–2024 роки».

— Є в Житомирі програма, яка вже діє, і до нас звертаються підприємці, що надають по запитах військових частин дрони, – зазначив Ігор Оніщенко.

Згідно з пропозицією, Миколаївська міська рада буде компенсувати витрати на складання дронів у розмірі 6 тисяч гривень місцевим мешканцям, які збиратимуть їх зі своїх запчастин. Такі дрони будуть передаватися на перевірку, після чого, у разі позитивного результату, їх витрати будуть компенсовані. Це дозволить економити кошти міського бюджету та збільшити кількість дронів для потреб військових.

— Ми економимо кошти міської ради. Вони будуть збирати дрони зі своїх запчастин, їх будуть перевіряти, використовувати і потім будуть підписані акти і компенсувати ці витрати, — додав Оніщенко.

Проте депутат Олена Кісельова висловила сумніви щодо доцільності створення додаткової штатної одиниці для адміністрування цієї програми.

— Я не розумію, нащо нам створювати ще одну штатну одиницю, якогось логіста, який буде збирати заяви, потім буде їх узгоджувати з військовими частинами і все це для того, щоб віддати ФОПу шість тисяч гривень, — зауважила Олена Кісельова.

Ігор Оніщенко пояснив, що військові частини вже зацікавлені в отриманні дронів незалежно від джерела, оскільки їх закупівля є доровартісною. Згідно з порядком використання коштів, компенсація за збирання FPV-дронів виплачується фізичним особам, зареєстрованим на території громади. Вони мають самостійно придбати комплектуючі та зібрати дрони, після чого передати їх на тестування. Після успішного тестування виплачується винагорода.

Проте таку пропозицію підтримали лише два депутати, ще два виступили проти. Рішення комісія не прийняла.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни держава закупила через Prozorro Market 10,5 тисяч дронів для потреб Сил оборони, а саме дрони FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів.

Крім того, Олександр Сєнкевич опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

Зокрема з бюджету міста у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Крім того, планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.