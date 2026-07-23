 Ірландія додатково виділить Україні €25 млн на посилення ППО

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Головна Новини Оборона 23:54, 23 липня, 2026

Ірландія додатково виділить Україні €25 млн на посилення ППО

ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Ірландія надасть Україні додаткові 25 мільйонів євро для посилення протиповітряної оборони. Про це заявив прем'єр-міністр країни Мікхол Мартін під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише «Суспільне».

За словами Мартіна, раніше Ірландія вже виділила Україні 60 мільйонів євро на закупівлю засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у четвер, 23 липня, ірландський прем'єр прибув до Києва, де зустрівся із Зеленським. Політики також відвідали Стіну пам'яті біля Свято-Михайлівського монастиря та вшанували загиблих українських захисників і захисниць.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери не виконують частину домовленостей щодо постачання засобів протиповітряної оборони та ракет. За його словами, це впливає на здатність України захищати людей і цивільну інфраструктуру від російських атак.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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