Будівництво фортифікацій, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Сьогодні, 23 квітня, Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Шляхом перерозподілу видатків держбюджету сьогодні понад 8 мільярдів гривень виділяємо на будівництво фортифікацій. Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 мільярдів гривень. І на цьому не збираємося зупинятися», – заявив прем’єр.

Він наголосив, що уряд має завдання створити надійний оборонний вал, що «захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою».

Раніше повідомлялось, що уряд виділив додаткові 300 мільйонів гривень на зведення фортифікаційних споруд у Миколаївській області.

Нагадаємо, роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.