Будівництво другої лінії оборони. Фото: Міністерство оборони України.

Уряд виділив додаткові 300 мільйонів гривень на зведення фортифікаційних споруд у Миколаївській області.

Про це під час засідання уряду у вівторок, 5 квітня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні додаємо ще 5,6 мільярдів гривень. З них 1,1 мільярда гривень для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 мільярд гривень — для Запорізької області, 1,5 мільярда гривень для Сумщини та 300 і 400 мільйонів гривень для Миколаївщини та Херсонщини відповідно», — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, роботи з облаштуванням фортифікаційних оборонних рубежів ведуться фактично безперервно, проте найбільшою проблемою зараз залишаються ворожі безпілотники. Зазначається, що оборонні лінії облаштовують як військові, так і цивільні робітники.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу. Голова ОВА також додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.