Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Сьогодні, 23 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. Кочубея;

вул. Авіаційна;

вул. Фермерська;

вул. Ернеста Хортіва;

пров. Козака Мамая;

вул. Кочубея;

пров. Синевирський;

вул. С. Гайдученка;

вул. Чонгарська;

вул. Кримська;

пров. Відродження;

пров. Грецький;

пров. 1 Набережний;

вул. Болгарська;

вул. Відродження;

вул. Горіхова;

вул. Грецька;

вул. Д. Ульянова;

пров. Олімпійський;

вул. Прирічкова;

вул. Польова;

вул. Польська;

вул. Срібляста;

вул. Березова;

вул. Грушевського;

вул. Калинова;

вул. Олексія Губського;

вул. Лазурна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пр. Центральний;

вул. Райдужна.

Зазначається, що електроенергія також буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Верхня;

вул. Романа Шухевича;

вул. Силікатна;

вул. 1 Слобідська;

вул. 2 Слобідська;

вул. Погранична.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.