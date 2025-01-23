Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси
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- Анна Гакман
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5:45, 23 січня, 2025
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Сьогодні, 23 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пров. Кочубея;
- вул. Авіаційна;
- вул. Фермерська;
- вул. Ернеста Хортіва;
- пров. Козака Мамая;
- вул. Кочубея;
- пров. Синевирський;
- вул. С. Гайдученка;
- вул. Чонгарська;
- вул. Кримська;
- пров. Відродження;
- пров. Грецький;
- пров. 1 Набережний;
- вул. Болгарська;
- вул. Відродження;
- вул. Горіхова;
- вул. Грецька;
- вул. Д. Ульянова;
- пров. Олімпійський;
- вул. Прирічкова;
- вул. Польова;
- вул. Польська;
- вул. Срібляста;
- вул. Березова;
- вул. Грушевського;
- вул. Калинова;
- вул. Олексія Губського;
- вул. Лазурна.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пр. Центральний;
- вул. Райдужна.
Зазначається, що електроенергія також буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Верхня;
- вул. Романа Шухевича;
- вул. Силікатна;
- вул. 1 Слобідська;
- вул. 2 Слобідська;
- вул. Погранична.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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