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Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 23 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. Кочубея;
  • вул. Авіаційна;
  • вул. Фермерська;
  • вул. Ернеста Хортіва;
  • пров. Козака Мамая;
  • вул. Кочубея;
  • пров. Синевирський;
  • вул. С. Гайдученка;
  • вул. Чонгарська;
  • вул. Кримська;
  • пров. Відродження;
  • пров. Грецький;
  • пров. 1 Набережний;
  • вул. Болгарська;
  • вул. Відродження;
  • вул. Горіхова;
  • вул. Грецька;
  • вул. Д. Ульянова;
  • пров. Олімпійський;
  • вул. Прирічкова;
  • вул. Польова;
  • вул. Польська;
  • вул. Срібляста;
  • вул. Березова;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Калинова;
  • вул. Олексія Губського;
  • вул. Лазурна.  

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пр. Центральний;
  • вул. Райдужна.

Зазначається, що електроенергія також буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Верхня;
  • вул. Романа Шухевича;
  • вул. Силікатна;
  • вул. 1 Слобідська;
  • вул. 2 Слобідська;
  • вул. Погранична.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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