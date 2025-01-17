У Миколаєві чоловіка оштрафують за продаж риби без документів
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
22:19, 17 січня, 2025
-
У четвер, 16 січня, у Миколаєві чоловік продавав риби без документів. Тепер йому доведеться сплатити штраф.
Як повідомили в Держекоінспекції, продавець торгував по вулиці Олега Бондаренка (колишня вулиця 28-ї Армії), на нього склали адмінпротокол. Матеріали справи передані до суду для подальшого розгляду.
У відомстві нагадали, що за таке порушення передбачається штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів.
Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть рибалку, який завдав шкоди на понад 420 тисяч гривень.
Останні новини про: Миколаїв