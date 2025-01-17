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У Миколаєві чоловіка оштрафують за продаж риби без документів

Риба, яку продавали без документів у Миколаєві. Фото: ДержекоінспекціяРиба, яку продавали без документів у Миколаєві. Фото: Держекоінспекція

У четвер, 16 січня, у Миколаєві чоловік продавав риби без документів. Тепер йому доведеться сплатити штраф. 

Як повідомили в Держекоінспекції, продавець торгував по вулиці Олега Бондаренка (колишня вулиця 28-ї Армії), на нього склали адмінпротокол. Матеріали справи передані до суду для подальшого розгляду.

У відомстві нагадали, що за таке порушення передбачається штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть рибалку, який завдав шкоди на понад 420 тисяч гривень.

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