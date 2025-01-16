На Миколаївщині судитимуть рибалку, який завдав шкоди на понад ₴420 тисяч

Незаконний улов рибака на Миколаївщині. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

Перед судом повстане 43-річний мешканець Миколаївського району, якого підозрюють у незаконній ловлі риби. Шкоду, яку він наніс рибному господарству оцінюють у понад 420 тисяч гривень.

Як повідомили у Нацполіції в Миколаївській області, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що наприкінці вересня 2024 року чоловік, за допомогою трьох месинових сіток виловив 234 риби в акваторії Березанського лиману.

Згідно зі статтею Кримінального кодексу, яку інкримінують підозрюваному, йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Незаконний улов рибака на Миколаївщині. Фото: Нацполіція в Миколаївській області Незаконний улов рибака на Миколаївщині. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

Раніше повідомлялось, що 14 січня на річці Березань поблизу села Калинівка в Миколаївському район державні інспектори затримали рибака, який незаконно ловив рибу та раків.