  • четвер

    16 січня, 2025

  • 1.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 1.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині судитимуть рибалку, який завдав шкоди на понад ₴420 тисяч

Незаконний улов рибака на Миколаївщині. Фото: Нацполіція в Миколаївській областіНезаконний улов рибака на Миколаївщині. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

Перед судом повстане 43-річний мешканець Миколаївського району, якого підозрюють у незаконній ловлі риби. Шкоду, яку він наніс рибному господарству оцінюють у понад 420 тисяч гривень.

Як повідомили у Нацполіції в Миколаївській області, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що наприкінці вересня 2024 року чоловік, за допомогою трьох месинових сіток виловив 234 риби в акваторії Березанського лиману. 

Згідно зі статтею Кримінального кодексу, яку інкримінують підозрюваному, йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Незаконний улов рибака на Миколаївщині. Фото: Нацполіція в Миколаївській областіНезаконний улов рибака на Миколаївщині. Фото: Нацполіція в Миколаївській області
Незаконний улов рибака на Миколаївщині. Фото: Нацполіція в Миколаївській областіНезаконний улов рибака на Миколаївщині. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

Раніше повідомлялось, що 14 січня на річці Березань поблизу села Калинівка в Миколаївському район державні інспектори затримали рибака, який незаконно ловив рибу та раків.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині за тиждень народилось 106 немовлят
Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах
За тиждень на Миколаївщині зросла кількість хворих на грип, але епідпоріг не перевищено
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській обласній клінічній лікарні експертні команди, що замінили МСЕК, провели уже 300 експертиз

Володимир Коваль
новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївщина

За тиждень на Миколаївщині зросла кількість хворих на грип, але епідпоріг не перевищено
Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах
На Миколаївщині за тиждень народилось 106 немовлят

Цьогоріч найкращі спортсмени Миколаєва отримуватимуть до ₴16 тис. стипендії міського голови

Суддя з Одеси, підозрювана у хабарництві, мобілізувалась, але там її зловили на пияцтві

5 годин тому

Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджені будинки, авто та газова труба

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні