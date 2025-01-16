На Миколаївщині судитимуть рибалку, який завдав шкоди на понад ₴420 тисяч
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- Світлана Іванченко
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17:29, 16 січня, 2025
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Перед судом повстане 43-річний мешканець Миколаївського району, якого підозрюють у незаконній ловлі риби. Шкоду, яку він наніс рибному господарству оцінюють у понад 420 тисяч гривень.
Як повідомили у Нацполіції в Миколаївській області, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що наприкінці вересня 2024 року чоловік, за допомогою трьох месинових сіток виловив 234 риби в акваторії Березанського лиману.
Згідно зі статтею Кримінального кодексу, яку інкримінують підозрюваному, йому загрожує до трьох років обмеження волі.
Раніше повідомлялось, що 14 січня на річці Березань поблизу села Калинівка в Миколаївському район державні інспектори затримали рибака, який незаконно ловив рибу та раків.
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