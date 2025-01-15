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На Миколаївщині рибак-браконьєр завдав збитків на понад ₴250 тисяч

У вівторок, 14 січня, на річці Березань поблизу села Калинівка в Миколаївському район державні інспектори затримали рибака, який незаконно ловив рибу та раків.

Як повідомили у Держекоінспекції, чоловік, використовував чотири мисливські сітки, які заборонені. Крім того, він не мав жодних дозволів на ловлю. 

Улов браконьєра склав 50 сріблястих карасів, 18 щук, 11 судаків та 22 раки. Загальна сума завданих збитків перевищує 250 тисяч гривень. 

Незаконний улов на Миколаївщині. Фото: ДержекоінспекціяНезаконний улов на Миколаївщині. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що екоінспектори разом із правоохоронцями затримали у Миколаєві водія, який перевозив 170 кілограмів живої риби без документів.

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