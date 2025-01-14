  • вівторок

    14 січня, 2025

  • 0.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 0.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві чоловік перевозив 170 кг риби без документів: справу передали до суду

Сріблястий карась. Архівне фото: Нацполіція в Миколаївській областіСріблястий карась. Архівне фото: Нацполіція в Миколаївській області

Екоінспектори разом із правоохоронцями затримали у Миколаєві водія, який перевозив 170 кілограмів живої риби без документів.

Як відзвітували в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, інцидент стався по вулиці 116-ї Дивізії. Під час перевірки в авто виявили коропів, карасів та судака, які перевозилися без дозвільних документів. 

Зазначається, що на водія склали адміністративний протокол, а матеріали справи передали до суду для подальшого розгляду.

Раніше під час рейду у Миколаєві зафіксували незаконний продаж рибу на Центральному ринку.

Останні новини про: Держекоінспекція

У Баштанці чоловік заплатив штраф за вирубку дерева
Висновки фахівця-арбориста: обрізані платани на Соборній можуть загинути
На Миколаївщині чоловік завдав довкіллю майже ₴10 тисяч збитків за вирубку чотирьох дерев
Реклама

Читайте також:

новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась на 23,4%

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко
новини

Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві створять реєстр проєктів відновлення пошкодженого війною майна

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві пройшла акція проти обрізки платанів на Соборній: звернення містян передадуть міськраді та Міндовкіллю

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Держекоінспекція

На Миколаївщині чоловік завдав довкіллю майже ₴10 тисяч збитків за вирубку чотирьох дерев
Висновки фахівця-арбориста: обрізані платани на Соборній можуть загинути
У Баштанці чоловік заплатив штраф за вирубку дерева

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась на 23,4%

Перші тролейбуси до Матвіївки: у Миколаєві тестують новий маршрут

2 години тому

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко

Головне сьогодні