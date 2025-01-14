У Миколаєві чоловік перевозив 170 кг риби без документів: справу передали до суду
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- Світлана Іванченко
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14:48, 14 січня, 2025
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Екоінспектори разом із правоохоронцями затримали у Миколаєві водія, який перевозив 170 кілограмів живої риби без документів.
Як відзвітували в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, інцидент стався по вулиці 116-ї Дивізії. Під час перевірки в авто виявили коропів, карасів та судака, які перевозилися без дозвільних документів.
Зазначається, що на водія склали адміністративний протокол, а матеріали справи передали до суду для подальшого розгляду.
Раніше під час рейду у Миколаєві зафіксували незаконний продаж рибу на Центральному ринку.
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