У Миколаєві чоловік перевозив 170 кг риби без документів: справу передали до суду

Сріблястий карась. Архівне фото: Нацполіція в Миколаївській області

Екоінспектори разом із правоохоронцями затримали у Миколаєві водія, який перевозив 170 кілограмів живої риби без документів.

Як відзвітували в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, інцидент стався по вулиці 116-ї Дивізії. Під час перевірки в авто виявили коропів, карасів та судака, які перевозилися без дозвільних документів.

Зазначається, що на водія склали адміністративний протокол, а матеріали справи передали до суду для подальшого розгляду.

Раніше під час рейду у Миколаєві зафіксували незаконний продаж рибу на Центральному ринку.