У Миколаєві незаконно продавали рибу на Центральному ринку: порушника чекає штраф

Екологи зафіксували незаконий продаж риби на Центральному ринку в Миколаєві. Архівне фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

Під час рейду на Центральному ринку Миколаєва 4 грудня інспектори зафіксували незаконний продаж риби. Порушника, який не мав відповідних документів на товар, чекає штраф.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

В інспекції відзвітували, що на продавця склали адміністративний протокол, а матеріали справи передали до суду.

За порушення, згідно з частиною 1 статті 88-1 КУпАП, передбачено штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Раніше на річці Березань поблизу села Данилівка, що у Миколаївському районі, правоохоронці викрили двох браконьєрів.