У Миколаєві незаконно продавали рибу на Центральному ринку: порушника чекає штраф
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- Світлана Іванченко
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22:28, 04 грудня, 2024
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Під час рейду на Центральному ринку Миколаєва 4 грудня інспектори зафіксували незаконний продаж риби. Порушника, який не мав відповідних документів на товар, чекає штраф.
Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
В інспекції відзвітували, що на продавця склали адміністративний протокол, а матеріали справи передали до суду.
За порушення, згідно з частиною 1 статті 88-1 КУпАП, передбачено штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів.
Раніше на річці Березань поблизу села Данилівка, що у Миколаївському районі, правоохоронці викрили двох браконьєрів.
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