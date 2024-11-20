У поліції відзвітували, що спіймали двох браконьєрів, які виловили 356 рибин та раків
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- Марія Хаміцевич
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18:29, 20 листопада, 2024
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На річці Березань поблизу села Данилівка, що у Миколаївському районі, правоохоронці викрили ввечері 19 листопада двох браконьєрів.
У них вилучили гумовий човен, сім сіток, автомобіль та улов, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.
У поліції розповіли, що мешканці сусідньої області 55 та 65 років встигли наловити 356 рибин та раків.
Зазначається, що рибалки виловили 214 раків та шість видів прісноводних риб, а саме: 101 карася, 19 щук, 10 окунів, 7 тараней, 4 судака та плоскирку.
За попередніми підрахунками, завдані державі збитки становлять майже мільйон гривень. Чоловікам загрожує до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, що в Одеській області на території Національного природного парку «Тузловські лимани» затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу, завдавши державі збитків на понад 18 мільйонів гривень.
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