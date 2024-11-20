₴18 млн збитків: в «Тузлівських лиманах» затримали та оштрафували браконьєра

В Одеській області на території Національного природного парку «Тузловські лимани» затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу, завдавши державі збитків на понад 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

₴18 млн збитків: браконьєра затримали в «Тузлівських лиманах». Фото: пресслужба Держекоінспекції ₴18 млн збитків: браконьєра затримали в «Тузлівських лиманах». Фото: пресслужба Держекоінспекції ₴18 млн збитків: браконьєра затримали в «Тузлівських лиманах». Фото: пресслужба Держекоінспекції

Зазначається, що інцидент трапився 19 листопада на озері Алібей, поблизу села Жовтий Яр у Білгород-Дністровському районі. Державні інспектори разом із правоохоронцями та прикордонниками затримали рибака, який без дозволу за допомогою ліскових сіток виловив 420 камбал глоса.

За підрахунками екологів, збитки для рибних запасів України становлять 18 мільйонів гривень.

На чоловіка склали адмінпротокол за статтею 91 Кодексу України.

Раніше у Миколаївському районі біля села Ковалівка поліцейські викрили рибалку, який ловив сіткою рибу. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.