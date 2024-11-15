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У поліції відзвітували, що спіймали рибалку зі 164 карасями на Миколаївщині: йому загрожує до трьох років

У Миколаївському районі біля села Ковалівка поліцейські викрили рибалку, який ловив сіткою рибу. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, у чоловіка вилучили човен з мотором, автомобіль, сітки та 164 карасі.

Зазначається, що за попередніми підрахунками, сума збитків державі склала майже 260 тисяч гривень.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі до трьох років.

У поліції нагадали, що риболовля в осінньо-зимовий період дозволяється виключно поза межами зимувальних ям та лише зимовими вудками. При цьому загальна кількість гачків не повинна бути більше семи на одного рибалку.

Також закон забороняє використання одинарних з'єднаних між собою подвійних і потрійних гачків без мормишки, природної або штучної приманки та риболовлі за допомогою багренії. 

«Рибалкам слід пам'ятати про засоби для вимірювання маси та довжини риби. Наприклад, добова норма вилову становить 3 кг плюс одна особина, розмір якої перевищує мінімальний дозволений для вилову», — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що за 2024 рік в Одеській області екологи оштрафували порушників на 25 тисяч гривень за недотримання правил любительського рибальства. У інспенспекції зазначили, що вони отримують численні скарги від громадян на порушення правил рибальства на узбережжі Чорного моря.

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