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₴25 тисяч за рік: екологи штрафують рибалок-порушників на Одещині

Екологи штрафують рибалок. Фото: СуспільнеЕкологи штрафують рибалок. Фото: Суспільне

За 2024 рік в Одеській області екологи оштрафували порушників на 25 тисяч гривень за недотримання правил любительського рибальства. 

Про це повідомили в пресслужбі  Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

У повідомленні зазначається, що інспекція отримує численні скарги від громадян на порушення правил рибальства на узбережжі Чорного моря. 

Інспектори посилили контроль та активно складають протоколи на порушників. Так, в цьому році в області склали 361 протокол, загальна сума штрафів за які склала близько 25 тисяч гривень.

Інспектори продовжують проводити роз’яснювальні роботи з рибалками-любителями.

Раніше на ринку в Центральному районі Миколаєва зафіксували незаконний продаж раків.

Нагадаємо, З 11 по 17 жовтня інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу притягнули 69 осіб до адміністративної відповідальності, наклавши штрафи на загальну суму 18,7 тисяч гривень.

 

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