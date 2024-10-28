₴25 тисяч за рік: екологи штрафують рибалок-порушників на Одещині
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- Світлана Іванченко
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20:01, 28 жовтня, 2024
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За 2024 рік в Одеській області екологи оштрафували порушників на 25 тисяч гривень за недотримання правил любительського рибальства.
Про це повідомили в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
У повідомленні зазначається, що інспекція отримує численні скарги від громадян на порушення правил рибальства на узбережжі Чорного моря.
Інспектори посилили контроль та активно складають протоколи на порушників. Так, в цьому році в області склали 361 протокол, загальна сума штрафів за які склала близько 25 тисяч гривень.
Інспектори продовжують проводити роз’яснювальні роботи з рибалками-любителями.
Раніше на ринку в Центральному районі Миколаєва зафіксували незаконний продаж раків.
Нагадаємо, З 11 по 17 жовтня інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу притягнули 69 осіб до адміністративної відповідальності, наклавши штрафи на загальну суму 18,7 тисяч гривень.
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