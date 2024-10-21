Протягом тижня Державна екологічна інспекція притягнула 69 осіб до адміністративної відповідальності

Екологічні інспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Архівне фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

З 11 по 17 жовтня інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу притягнули 69 осіб до адміністративної відповідальності, наклавши штрафи на загальну суму 18,7 тисяч гривень.

Про це йдеться у телеграм-каналі інспекції.

Згідно з інформацією, за вказаний період було накладено штрафи на загальну суму 18,7 тисячі гривень, з яких 6,9 тисячі гривень вже стягнуто. Крім того, інспекція розрахувала загальні збитки екології на суму 120,7 тисячі гривень.

Результати здійснення державного нагляду, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Нагадаємо, у Миколаєві під час ремонтних робіт на проспекті Героїв України, важкою технікою пошкодили дерева. Екологи оштрафували винуватця.

Раніше, державні інспектори склали три адміністративні протоколи за незаконну вирубку дерев біля села Михайло-Ларине на Миколаївщині.

Крім того, у Миколаївській області інспектори викрили «чорного» лісоруба. Чоловік незаконно вирубав 88 дерев.