Протягом тижня Державна екологічна інспекція притягнула 69 осіб до адміністративної відповідальності
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- Анна Гакман
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3:10, 21 жовтня, 2024
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З 11 по 17 жовтня інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу притягнули 69 осіб до адміністративної відповідальності, наклавши штрафи на загальну суму 18,7 тисяч гривень.
Про це йдеться у телеграм-каналі інспекції.
Згідно з інформацією, за вказаний період було накладено штрафи на загальну суму 18,7 тисячі гривень, з яких 6,9 тисячі гривень вже стягнуто. Крім того, інспекція розрахувала загальні збитки екології на суму 120,7 тисячі гривень.
Нагадаємо, у Миколаєві під час ремонтних робіт на проспекті Героїв України, важкою технікою пошкодили дерева. Екологи оштрафували винуватця.
Раніше, державні інспектори склали три адміністративні протоколи за незаконну вирубку дерев біля села Михайло-Ларине на Миколаївщині.
Крім того, у Миколаївській області інспектори викрили «чорного» лісоруба. Чоловік незаконно вирубав 88 дерев.
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