У Миколаєві зафіксували незаконний продаж раків

У Миколаєві незаконно продавали раків. Фото: Держекоінспекція

На ринку в Центральному районі Миколаєва зафіксували незаконний продаж раків.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що на ринку, розташованому на перетині вулиці 3 Слобідської та Проспекту Центрального, жінка продавала раків без наявності документів, які підтверджують законність їх придбання.

Державні інспектори склали протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлено до суду.

Стаття передбачає штраф у розмірі від 510 до 1 700 гривень.

Нагадаємо, З 11 по 17 жовтня інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу притягнули 69 осіб до адміністративної відповідальності, наклавши штрафи на загальну суму 18,7 тисяч гривень.