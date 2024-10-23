У Миколаєві зафіксували незаконний продаж раків
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- Даріна Мельничук
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21:37, 23 жовтня, 2024
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На ринку в Центральному районі Миколаєва зафіксували незаконний продаж раків.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що на ринку, розташованому на перетині вулиці 3 Слобідської та Проспекту Центрального, жінка продавала раків без наявності документів, які підтверджують законність їх придбання.
Державні інспектори склали протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлено до суду.
Стаття передбачає штраф у розмірі від 510 до 1 700 гривень.
Нагадаємо, З 11 по 17 жовтня інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу притягнули 69 осіб до адміністративної відповідальності, наклавши штрафи на загальну суму 18,7 тисяч гривень.
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