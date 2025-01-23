ППО знищила дев’ять «Шахедів» на Миколаївщині: уламки пошкодили будинки

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня, фото: «МикВісті»

Вночі 23 січня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині девʼять безпілотників «Shahed 131/136».

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок збиття у Первомайському районі уламків впали на присадибну ділянку. Крім того вибуховою хвилею пошкоджені вікна двох приватних будинків.

Також 22 січня о 14:54 та 18:03 росіяни вдарили дронами FPV по Очакову. Постраждалих серед населення немає.

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Атака «Шахедів» по Миколаєву 21 січня

Перші три вибухи миколаївці почули близько 22:50. Як стало відомо пізніше, армія РФ атакувала Миколаїв сімома безпілотниками. Внаслідок обстрілу повідомлялось про пошкодження в різних районах міста.

Влада повідомила, що через обстріли постраждали двоє людей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що по Миколаєву прилетіло сім «Шахедів», ще дев'ять збили.

Станом на ранок 22 січня стало відомо, що від обстрілів постраждало зокрема і комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

В ОВА відзвітували, що у ніч на 22 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині девʼять БпЛА Shahed 131/136.

У поліції показали наслідки атаки росіян по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення.

Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в багатоквартирному будинку частково зруйновано мансардний поверх, сталася пожежа на шостому поверсі на площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоповерхівках, приватному будинку та двері сімейної амбулаторії.

Крім того, частина мешканців житлових будинків залишились без тепла, світла та газу.