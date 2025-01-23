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На узбережжя Одещини винесло морську міну: її знищили

У середу, 22 січня, військові моряки знищили чергову морську міну, яку винесло на узбережжя Одеської області.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗС України.

Виявлений боєприпас шляхом контрольованого підриву в безпечному місці знешкодили військові моряки.

«У випадку виявлення вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати чи знешкоджувати. У разі виявлення таких предметів повідомте відповідні служби», — йдеться в повідомленні.

Також у ВМС ЗСУ нагадали, що в Одеській області заборонено перебувати на неперевірених ділянках узбережжя.

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни та станом на кінець 2024 року відділення підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснили 316 залучень, обстежили 2 194 гектари акваторії, виявили та знищили 150 вибухонебезпечних предметів.

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