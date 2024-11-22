Підводне розмінування Миколаївщини: обстежено понад дві тисячі гектарів з початку повномасштабної війни

Підводне розмінування Миколаївщини, фото: МикВісті

З початку повномасштабної війни відділення підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснили 316 залучень, обстежили 2 194 гектари акваторії, виявили та знищили 150 вибухонебезпечних предметів.

Роботи продовжуються й під час холодів, але інтенсивність занурень та перебування у воді саперів-водолазів дещо знижується, повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, серед поширених знахідок: артилерійські снаряди, касетні елементи, рідше уламки ракет та дронів.

Зазначається, що у своєму робочому «арсеналі» водолази мають металошукачі, підводний дрон Fifish, автономний гідрографічний апарат Sonobot та інше.

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«Сучасні технології дозволяють спеціалістам відстежувати дно на наявність ВНП у режимі реального часу. Якщо через погану видимість неможливо визначити чи справжній це боєприпас, то водолаз самостійно занурюється для перевірки. Як правило, «підводники» працюють у парі, де один — під водою, інший страхує і готовий долучитись у разі екстреної ситуації», — йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликали громадян бути обережними, під час рибалки, бо можна «виловити» боєприпас. «Необхідно уникати місць, які піддавались обстрілам чи тим паче на деокупованих територіях».

Також зазначається, якщо натрапили на щось подібне, одразу потрібно телефонувати на лінію 101 чи 102 та не чіпати знахідку.

Раніше також повідомлялось, що на Миколаївщині піротехніки обстежили близько 200 тисяч гектар територій, із яких 23 тисячі гектарів потребували розмінування.

Зокрема, розміновано 1105 ліній електропередач, 569 кілометрів залізничних шляхів, 455 кілометрів автодоріг, 136 кілометрів газопроводів та 500 кілометрів зрошувальних каналів.