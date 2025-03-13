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Зеленський підписав законопроєкт щодо закупівлі двох російських реакторів для Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС. Ілюстративне фото: uatom.orgХмельницька АЕС. Ілюстративне фото: uatom.org

Сьогодні, 13 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати необхідне обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Як відомо, 11 лютого народні депутати України схвалили закупівлю двох російських ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції. Рішення підтримав 261 депутат.

Реактори російського виробництва планують закупити у Болгарії. Їх використають для добудови 3 та 4 енергоблоків атомної електростанції.

Хоча у тексті закону не вказана точна сума контракту, за даними «Економічної правди», вартість угоди може сягати сотень мільйонів доларів. Болгарський парламент раніше надав дозвіл на переговори щодо продажу обладнання за мінімум 600 мільйонів євро.

Раніше експерти зазначали, що Хмельницьку АЕС потрібно добудувати, але на їх думку вже після війни.

Нагадаємо, у Хмельницькій області розпочали будівництво ще двох блоків на атомній електростанції. Вже заклали перший куб бетону енергоблока №5.

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС». Згідно з документом, орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС становить 2030-2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій.

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