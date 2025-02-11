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Рада підтримала закупівлю двох російських реакторів для Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС. Ілюстративне фото: uatom.orgХмельницька АЕС. Ілюстративне фото: uatom.org

Народні депутати України схвалили закупівлю двох російських ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції. Рішення підтримав 261 депутат.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, Рада підтримала тільки закупівлю енергоблоків, а не початок будівництва. 

Реактори російського виробництва планують закупити у Болгарії. Їх використають для добудови 3 та 4 енергоблоків атомної електростанції. 

Результати голосування ВРУ, 11 лютого 2025 року. Фото: Ярослав ЖелезнякРезультати голосування ВРУ, 11 лютого 2025 року. Фото: Ярослав Железняк

Слід зазначити, що закон ще має підписати президент Володимир Зеленський.

Хоча у тексті закону не вказана точна сума контракту, за даними «Економічної правди», вартість угоди може сягати сотень мільйонів доларів. Болгарський парламент раніше надав дозвіл на переговори щодо продажу обладнання за мінімум 600 мільйонів євро.

Раніше експерти зазначали, що Хмельницьку АЕС потрібно добудувати, але на їх думку вже після війни.

Нагадаємо, у Хмельницькій області розпочали будівництво ще двох блоків на атомній електростанції. Вже заклали перший куб бетону енергоблока №5.

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС». Згідно з документом, орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС становить 2030-2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій.

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