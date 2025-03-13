Апеляція погодилась відпустити з СІЗО Невінчанного на нічний домашній арешт

Обвинувачений Андрій Невінчанний перебуває у СІЗО вже 10 місяців. Фото: «МикВісті»

Апеляційний суд Миколаєва помʼякшив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Андрію Невінчанному.

Про це «МикВісті» стало відомо з власних джерел.

Після рішення від 26 лютого про продовження запобіжного заходу адвокати Невічанного 28 лютого подали апеляцію.

— 12 березня колегія суддів апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу і задовольнила її в повному обсязі. Ухвала Алєйнікова скасована. Обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, — розповіло джерело.

За інформацією «МикВісті», станом на сьогодні, 13 березня, Андрій Невінчанний ще перебуває у СІЗО. У загальному він перебував там вже більше 10 місяців.

Справа про різанину в Миколаєві 3 травня

Близько опівночі 3 травня 2024 року біля магазину по вулиці Архітектора Старова внаслідок конфлікту між місцевими мешканцями двоє чоловіків зазнали поранень ножем. Один з них — Олександр Тарасюк загинув. Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах.

Подія сталась вночі 3 травня 2024 року. Фото: ГУНП Миколаївщини Невінчанний під час конфлікту смертельно поранив ножем Олександра Тарасюка. Фото: ГУНП Миколаївщини

42-річним підозрюваним виявився Андрій Невінчанний, який працює в адміністрації Центрального ринку в Миколаєві та є двоюрідним братом колишнього депутата Миколаївської міськради від забороненої «ОПЗЖ» Максима Невінчанного.

6 травня миколаївця арештували. 26 липня правоохоронні органи завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду справи. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у жовтні адвокат просив про відвід судді Центрального районного суду Володимира Алєйнікова, який слухає дану справу. Адвокати звернули увагу, що суддя дав інтервʼю виданню «Новини N», в якому він дозволив собі оцінити дії обвинуваченого та розповів про спілкування із потерпілим Богомятковим, коли той знаходився на передовій.

Однак суддя Центрального районного суду Сергій Медюк у заяві щодо відводу відмовив.

6 грудня під час вивчення письмових доказів, наданих прокуратурою, у протоколах огляду місця події виявили помилки та розбіжності. Сторона захисту наголосила на необхідності викликати у суд слідчу, яка складала протоколи для допиту.

На допиті 12 грудня слідча визнала, що дійсно не складала протоколи самостійно. Не дивлячись на це, суд відхилив клопотання адвокатів щодо визнання недопустимими двох протоколів обшуку та продовжив тримання під вартою обвинуваченого.

На засіданні 26 лютого було ухвалено рішення допитати слідчих, у протоколах яких вкотре були виявлені розбіжності.