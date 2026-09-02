Зеленський призначив одразу 13 суддів до Миколаївського апеляційного суду

Зала засідання суду у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

Одразу 13 нових суддів призначили до Миколаївського апеляційного суду. Усі відповідні укази президент Володимир Зеленський підписав в один день — 2 вересня.

До складу суду призначили:

Артема Токарєва;

Тетяну Фортуну;

Сергія Глубоченка;

Альону Темнікову;

Олену Корсаненкову;

Дмитра Червоненка;

Аллу Круглікову;

Геннадія Валігурського;

Олександра Гарського;

Павла Чаричанського;

Андрія Тустановського;

Віталія Муругова;

Володимира Біоносенка.

Раніше повідомлялось, що суддя Миколаївського апеляційного суду Оксана Куценко подала у відставку.