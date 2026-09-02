Зеленський призначив одразу 13 суддів до Миколаївського апеляційного суду
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Одразу 13 нових суддів призначили до Миколаївського апеляційного суду. Усі відповідні укази президент Володимир Зеленський підписав в один день — 2 вересня.
До складу суду призначили:
- Артема Токарєва;
- Тетяну Фортуну;
- Сергія Глубоченка;
- Альону Темнікову;
- Олену Корсаненкову;
- Дмитра Червоненка;
- Аллу Круглікову;
- Геннадія Валігурського;
- Олександра Гарського;
- Павла Чаричанського;
- Андрія Тустановського;
- Віталія Муругова;
- Володимира Біоносенка.
Раніше повідомлялось, що суддя Миколаївського апеляційного суду Оксана Куценко подала у відставку.
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