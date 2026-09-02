 Зеленський призначив одразу 13 суддів до Миколаївського апеляційного суду

  • середа

    2 вересня, 2026

  • 26.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 вересня , 2026 середа

  • Миколаїв • 26.3° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 19:01, 02 вересня, 2026

Зеленський призначив одразу 13 суддів до Миколаївського апеляційного суду

Зала засідання суду у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВістіЗала засідання суду у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

Одразу 13 нових суддів призначили до Миколаївського апеляційного суду. Усі відповідні укази президент Володимир Зеленський підписав в один день — 2 вересня.

До складу суду призначили:

  • Артема Токарєва;
  • Тетяну Фортуну;
  • Сергія Глубоченка;
  • Альону Темнікову;
  • Олену Корсаненкову;
  • Дмитра Червоненка;
  • Аллу Круглікову;
  • Геннадія Валігурського;
  • Олександра Гарського;
  • Павла Чаричанського;
  • Андрія Тустановського;
  • Віталія Муругова;
  • Володимира Біоносенка.

Раніше повідомлялось, що суддя Миколаївського апеляційного суду Оксана Куценко подала у відставку.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Радник Зеленського заявив, що президент «наїхав» на керівників відповідних структур через стрілянину в Києві
Зеленський: російські «Шахеди» вдарили по університету в Києві під час занять
Зеленський анонсував два рівні повітряної загрози — жовтий та червоний
Реклама
Читайте також:
новини
Реорганізацію пологового №3 у Миколаєві мають завершити створенням перинатального центру

Альона Коханчук
новини
Водії перетворили Соборну в Миколаєві на парковку: поліція штрафує порушників

Аліна Квітко
новини
Миколаївці скаржаться на стан тротуарної плитки біля зоопарку та просять її оновити

Даріна Мельничук
новини
Данія фінансує проєктування соціального житла у Північному в Миколаєві — побудувати мають 208 квартир

Юлія Лук’яненко
новини
У центрі Миколаєва частково змінять рух трьома вулицями

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський анонсував два рівні повітряної загрози — жовтий та червоний
Зеленський: російські «Шахеди» вдарили по університету в Києві під час занять
Радник Зеленського заявив, що президент «наїхав» на керівників відповідних структур через стрілянину в Києві

Миколаїв стане першим містом, де встановлять камери в бусах з ТЦК для захисту людей, — ОВА у відповідь нардепу

Реорганізацію пологового №3 у Миколаєві мають завершити створенням перинатального центру

2 години тому

У прокуратурі Миколаєва заявили про посилення боротьби з корупцією: захистити бюджет і зміцнити безпеку

Головне сьогодні