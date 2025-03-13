«Одного дня двічі ледь не загинула від російських обстрілів», — рятувальниця з Очакова про службу під час війни

Рятувальниця з Очаківщини Наталія Нікітіна. Фото: ДСНС

Рятувальниця з Очакова Наталія Нікітіна поділилася історією, як одного дня ледь не стала жертвою російських обстрілів.

Про службу рятувальниці під час повномасштабного вторгнення, пише Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Наталія Нікітіна розповіла, що чергувала в підрозділі, коли російські військові розпочали масований обстріл в новорічну ніч 2023 року. У той день вона двічі ледь не загинула.

«Я чергувала в підрозділі — тоді працювала диспетчером. Ми з караулом привітали один одного з Новим роком. Окупанти теж почали нас «вітати» масованим обстрілом. Вогнеборці поїхали на виклики — їх було багато, а я залишилась в частині одна. Близько першої ночі прилетіло в підрозділ. Було страшно, але, на щастя, я знаходилась в укритті, тож не постраждала», — згадує Наталія Нікітіна.

Реклама

Вона додала, що це було не останнім випробуванням долі того дня. Повернувшись додому вона побачила, що через обстріл пошкоджена її квартира. Також один з металевих уламків застряг у ковдрі на ліжку, саме в тому місці, де жінка могла б спати, якби не була на роботі.

«Не можу згадати, які були в той момент емоції, але точно знаю — була вдячна, що залишилась жива», — каже жінка.

Наталія Нікітіна зазначає, що за три роки на долю Очаківщини випало багато болю та руйнувань. Вона пам'ятає як від обстрілів гинули люди, знищувалися будинки, згорали поля та ліси. Жінка впевнена, що відплата за це не забариться, жоден вчинок має наслідки.

Вона додала, що її колектив продовжує працювати заради людей та їх порятунку.

Слід зазначити, що Очаків та найближчі громади регулярно обстрілює російська армія. Так, 12 березня дрон-камікадзе FPV вдарив по місту Очаків.