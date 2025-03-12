«Про гарантії безпеки ми будемо говорити детально, якщо буде тиша на 30 днів», – Зеленський

Президент Володимир Зеленський, скриншот з пресбрифінгу

Президент Володимир Зеленський заявив, що детальне обговорення гарантій безпеки для України відбудеться, якщо Росія погодиться на 30 днів тиші.

Таку думку він висловив сьогодні, 12 березня, під час пресбрифінгу щодо результатів переговорів України та США, пишуть «МикВісті».

Він підкреслив, що все залежить від того, чи готова Росія до припинення вогню, або ж вона «хоче продовжувати вбивати людей».

«Про гарантії безпеки ми будемо говорити більш детально, якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір. У нас є наші пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими союзникам і формати тих, чи інших гарантій безпеки, які будуть Україні після закінчення цієї війни. Сьогодні все залежить від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Сьогодні це залежить від цієї країни на 100%. Тому що Америка продемонструвала свої кроки і свою позицію, Україна продемонструвала, відповіла без будь-яких різних тлумачень, дуже прямо свою позицію, і сьогодні Росії доведеться на це відповідати», – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, учора відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.