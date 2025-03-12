«Робота рятувальниці дала мені класний досвід»: Майор ДСНС із Миколаєва Бабій розповіла про участь в «МайстерШеф»

Олеся Бабій, фото надали редакції «МикВісті»

Майор ДСНС із Миколаєва Олеся Бабій потрапила до топ-20 учасників 15 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф».

Вона поділилася з «МикВісті» своїми враженнями від участі в проєкті та розповіла, як досвід роботи рятувальницею допомагає їй на кухні.

«Робота рятувальниці дала мені класний досвід, який мені знадобився на кухні «Майстер-шефу», адже там не лише про готування, там ще і про вміння комунікувати та взаємодіяти зі знімальною командою, учасниками та гостями, які приходили на шоу. Ну і звісно, вміння не здаватись, нічого не боятись і йти до останнього – якості, які притаманні майже кожному миколаївцю», – розповіла вона.

Вона також розповіла, що під час повномасштабного вторгнення не виїжджала з Миколаєва, а її чоловік пішов служити до ЗСУ. Окрім того, вона розповідає учасникам про те, як живе Миколаїв під час повномасштабної війни.

«Я розповіла, як миколаївці виживали в умовах, коли ворог намагався залишити нас без води, електрики та опалення, і як працювали всі екстрені служби. Я також поділилася, що ні хвилини не пожалкувала, що не покинула Миколаїв, навіть під час масштабних обстрілів. Наша сім’я пишається тим, що ми з Миколаєва», – резюмувала Олеся Бабій.

Олеся Бабій, фото надали редакції «МикВісті» Олеся Бабій, фото надали редакції «МикВісті»

Довідка:

«МайстерШеф» — кулінарне реаліті-шоу, яке стартувало в серпні 2011 року на телеканалі «СТБ» як українська адаптація міжнародного формату MasterChef. У проєкті 20 учасників змагаються у кулінарних здібностях, а переможець отримує грошовий приз та можливість навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року кухарі Комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах Миколаєва почали готувати для школярів за новим сезонним меню — весняним.