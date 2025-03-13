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Незаконно ловили рибу: у Миколаєві браконьєри завдали збитків на понад ₴1 млн

У Миколаєві викрили браконьєрів. Фото: НацполіціяУ Миколаєві викрили браконьєрів. Фото: Нацполіція

У Миколаєві на річці Інгул правоохоронці виявили двох рибалок, які з човна незаконно ловили рибу. За підрахунками фахівців завдані збитки склали понад 1 мільйон гривень. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що ввечері 12 березня під час патрулювання берегової лінії річки Інгул в межах міста, інспектори виявили двох рибалок віком 39 та 43 років. Вони за допомогою сіток та гумового човна незаконно ловили прісноводну рибу. 

Правоохоронці вилучили у чоловіків автомобіль, плавзасіб, шість сіток загальною довжиною 450 метрів та 535 одиниць риби, серед яких: щука, окунь, плоскирка, карась, тарань та судак.

У Миколаєві викрили браконьєрів. Фото: НацполіціяУ Миколаєві викрили браконьєрів. Фото: Нацполіція
У Миколаєві викрили браконьєрів. Фото: НацполіціяУ Миколаєві викрили браконьєрів. Фото: Нацполіція

За вказаним фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» та призначили проведення експертних досліджень. Чоловікам загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, у Миколаївській області в заповіднику «Єланецький степ» виявили незаконне полювання. Бля села Антонівка Вознесенського району виявили випадок незаконного відстрілу двох сарн без дозвільних документів на території заповідника «Єланецький степ».

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