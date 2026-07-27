На Одещині чоловік незаконно виловив 577 судаків: збитки перевищили ₴2 млн
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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На озері Сасик в Одеській області затримали чоловіка, який незаконно виловив 577 судаків. Збитки, завдані державі, оцінюють у понад 2 мільйона гривень.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Чоловіка затримали 26 липня поблизу села Лиман Білгород-Дністровського району. Для вилову він використовував 18 ліскових сіток та гумовий човен із підвісним двигуном.
Порушника виявили під час спільного рейду державних інспекторів, прикордонників, водної поліції та працівників Одеського рибоохоронного патруля.
Нагадаємо, що на Одещині прикордонники разом із рибоохоронним патрулем виявили чоловіка, який незаконно виловив майже 90 тисяч мідій у Сухому лимані.
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