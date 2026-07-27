На Одещині чоловік незаконно виловив 577 судаків: збитки перевищили ₴2 млн

Незаконно виловлена риба. Фото Держекоінспекція Південно-Західного округу

На озері Сасик в Одеській області затримали чоловіка, який незаконно виловив 577 судаків. Збитки, завдані державі, оцінюють у понад 2 мільйона гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Чоловіка затримали 26 липня поблизу села Лиман Білгород-Дністровського району. Для вилову він використовував 18 ліскових сіток та гумовий човен із підвісним двигуном.

Незаконно виловлена риба. Фото Держекоінспекція Південно-Західного округу Незаконно виловлена риба. Фото Держекоінспекція Південно-Західного округу

Порушника виявили під час спільного рейду державних інспекторів, прикордонників, водної поліції та працівників Одеського рибоохоронного патруля.

Незаконно виловлена риба. Фото Держекоінспекція Південно-Західного округу

Нагадаємо, що на Одещині прикордонники разом із рибоохоронним патрулем виявили чоловіка, який незаконно виловив майже 90 тисяч мідій у Сухому лимані.